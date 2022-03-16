Kartal derbide yokları oynadı

BEŞİKTAŞ derbide G.Saray'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, mağlubiyetin artçıları devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılım ve 2.'lik yarışında büyük avantaj yitirdi, 8. sıraya geriledi. Maçın ardından oynanan kötü futbol ve teknik direktör Önder Karaveli'nin ilk 11 tercihi eleştiri konusu oldu. Genç teknik adamın Batshuayi ve Larin yerine Güven-Kenan ikilisine şans vermesi ve Can'ı oynatması tepki aldı. Karaveli, 38'de Kenan ve Güven'i kenara aldı, Larin ve Batshuayi'yi oyuna sürdü. 90 dakika oynayan Can da etkisiz bir oyun ortaya koydu.

SERİSİ SONA ERDİ

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu. Ligin 19. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan Kartal'ın serisine G.Saray son verdi. Öte yandan Beşiktaş, deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşarken, yine dış sahada bu sezon sadece 3 kez kazandı.

ERSİN CEZALI

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, sonraki hafta için cezalı duruma düştü. Maça 11'de başlayan Ersin, 34. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 30. haftada oynanacak Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.