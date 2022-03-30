İsmael’in ilk isteği Bruma

Beşiktaş'ta takımın başına Valerin Ismael'in getirilmesiyle birlikte teknik sorun çözülürken, gözler artık transfere çevrildi. Fransız çalıştırıcı transferde belirleyici isim olacakken yönetim de takıma üçlü savunma sistemini getiren Ismael'in istediği oyuncuları kadroya dahil edecek. Vida ile yapılan yeni sözleşme konusunda sonuç alamayan Kara Kartal'da Ismael'in ilk isteği stoper takviyesi oldu. Yönetime üç stoper adayını sunan 46 yaşındaki çalıştırıcının ilk tercih ettiği isim ise tanıdık.

YÖNETİM KOLAYLIK İSTEYECEK

Fransız teknik adamın Wolfsburg'dan öğrencisi olan ve şu anda Kasımpaşa forması giyen Jeffrey Bruma listedeki isimlerden biri. 30 yaşında ve 1,90 boyundaki stoperin sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek. Hollanda Milli Takımı'nın formasını 25 defa sırtına geçiren Bruma'ya yönetim de sıcak bakıyor. Siyah beyazlı kurmaylar bu transferin gerçekleşmesi için Kasımpaşa yönetiminden kolaylık sağlanmasını isteyecek.