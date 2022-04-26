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Haberler Beşiktaş Kartal’a soğuk duş

Kartal’a soğuk duş

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, evinde Kasımpaşa’ya çarpıldı

26.4.2022

Kartal’a soğuk duş

Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katılım hakkı için mücadele eden Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya farklı mağlup oldu: 0-3. 27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Ben Ouanes'in gelişine yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü. 28'de Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Doğucan'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Spajic'in kafayla indirdiği topa yakın mesafeden şutunu çeken Muleka topu ağlara gönderdi: 0-1.

MUKELA YILDIZLAŞTI
45+1'de Hadergjonaj'ın kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Ben Ouanes'in aşırtma vuruşunda top Ersin'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2. 82'de Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3. Karşılaşma 3-0 sona erdi.

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