Beşiktaş’a genç forvet

Forvet hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve eski yıldızı Cenk Tosun'u katan Siyahbeyazlı kulüp, bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor. Kara Kartal, 2020 yılında Bundesliga ekibi Stuttgart altyapısına transfer olan Mirhan İnan'ı kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. Beşiktaş, Alman ekibi ile sözleşmesi biten genç oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi. 1.88'lik boyu ve hızlı yapısıyla Norveçli Haaland'ı andıran 19 yaşındaki forvet için 'Türk Haaland' yorumları yapılırken, oyuncunun Türkiye U19 yaş grubunda da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Mirhan, milli takım forması altında oynadığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Santrfor mevkisinde top koşturan genç futbolcu ayrıca on numara pozisyonunda da görev yapabilmekte.

KARAMAN KUPA İSTİYOR

GEÇEN sezon Beşiktaş'a gelen ve son maçlara kadar hücumda beklentileri karşılayamayan Kenan Karaman, yeni sezonda kendisine gol ya da asist hedefi koymadığını dile getirdi. Kenan, "Kafamda bir sayı belirlemedim. Ancak öncelikle geçen seneden daha iyi olmak istiyorum. Beşiktaş'ta hayallerim var. Birincisi şampiyon olmak, Beşiktaş ile bunu yaşamak. Bu sene buna çok odaklandım" dedi. 3 büyük takımdan teklif aldığını söyleyen Kenan Karaman, "Avrupa Şampiyonası'nda görev aldığım dönemde 3 büyük takımdan da teklif aldım. Ancak bana en sıcak davranan, en çok ilgilenen Beşiktaş'tı. En güzel hissi bana Beşiktaş verdi. Benim de tercihim gerçekten çok kolay oldu" diye konuştu.