Ozan imzaya yakın

BEŞİKTAŞ'TA ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için çalışmalar tam gaz devam ederken, Ozan Tufan'ın imza aşamasına geldiği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in Ozan'ı mutlaka takımda görmek istediği iddia edildi. Daha önce Bursaspor 'dayken Şenol Güneş'le birlikte çalışan Ozan Tufan'ın, tecrübeli hocayla tekrar görev yapmaya hazır olduğu bildirildi.

3 MİLYON İSTİYOR

BU kararını Siyah- Beyazlı idarecilere de ileten Ozan, kulüplerin anlaşması halinde Kartal olmaya yeşil ışık yaktı. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe 'den ayrılarak 3 milyon Euro bonservisle Hull City'e transfer olan tecrübeli orta saha, bu sezon Ada ekibiyle 23 maça çıkıp 4 gol attı. 27 yaşındaki futbolcu için ilk yapılan temasta kiralama önerisinde bulunan ancak olumsuz yanıt alan Kartal, satın alma teklifi hazırlığında. Hull City'nin Ozan için belirlediği ilk bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.