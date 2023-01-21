Aboubakar 3. kez Kartal

BEŞİKTAŞ, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile doldurmaya hazırlanırken, Kamerunlu golcü Kartal'a üçüncü kez dönecek. Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshederek boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcunun transferinde hiç bir engel kalmadı. Kartal ile söz kesen futbolcunun alacağı ücret de belli oldu. Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro ücret ve 500 bin Euro da bonus kazanacak.

UÇAĞI RÖTAR YAPTI

DAHA önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Aboubakar'ın Al Nassr Kulübü'yle sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptığı öğrenildi. Bu arada Aboubakar'ın belgeleri yetişmediği için kendisini getirmek için gönderilen özel uçak rötar yaptı. Yıldız futbolcunun uaçığı gece geç saatlerde hareket etti. Resmi imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.