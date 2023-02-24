Kartal’ın gözü Arjantin’de

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kaldırmak için Wes Ham ile görüşmelerini sürdüren Kartal, bir taraftan da sol bek transferine yoğunlaştı. Transfer döneminde Onur Bulut, Omar Colley ve Maxim gibi oyuncuları kadrosuna katan siyahbeyazlılar, Arjantin Lig ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Agustin Sandez ile ilgileniyor. Arjantin basınınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Agustin Sandez'i yakından takip ettiği ancak henüz kulübüne resmi bir teklif yapmadığı ifade edildi.

KARİYERİNDE ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

Kulübüyle 31 Aralık 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol bek bu sezon 3 maçta sahaya çıkarken, 270 dakika süre aldı. Profesyonel olduğu 2020 yılından bu yana Boca forması giyen Sandez'in kariyerinde çıkışa geçmek için İstanbul'a transferine sıcak bakabileceği vurgulandı. Ayrıca Beşiktaş, Chelsea'nin 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Andrey Santos için de girişimlerini sürdürüyor.