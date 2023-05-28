Salih Uçan’a zamlı sözleşme

Süper Lig'in 3 büyük takımı arasından bu sezon en çok skor katkısı veren merkez orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın gelecek yıl sona erecek sözleşmesi için siyah beyazlı takım görüşmelere başladı. Şu anda 400 bin Euro seviyelerinde bir kazanca sahip olan 29 yaşındaki ismin yıllık maaşının da orta alandaki partnerlerinin maaş seviyesi olan 1.5 milyon Euro'ya çekilmesi bekleniyor. Salih'in maaşına karşılık şampiyonluk yarışındaki diğer takımlarda ise orta saha oyuncularının maaşları dikkat çekiyor. Bu sene Fenerbahçe ile 42 maçta görev yapan ve bu karşılaşmalarda 4 asist yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'nun yıllık kazancı 1.5 milyon Euro civarında. Galatasaray formasıyla bu sezon 33 maçta görev alıp; 3 gol, 5 asistlik performans gösteren Sergio Oliveira'nın yıllık kazancı ise 2 milyon 750 bin Euro.Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlarına uyan 26 yaşındaki forvet Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağı iddia edildi. Romanya'nın Craiova ekibinin kaptanı geçen yıl yurtdışına transfer olmaya yakınken Bordeaux ile görüşmeler başarısız olmuştu. Kulübünde bu sezon lig ve şampiyonluk turu maçlarında 34 kez görev alan futbolcu oynadığı bölümde 14 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist yaptı. Romanya Milli Takımı'nda da görev alan oyuncunun 17 maçta 1 golü bulunuyor.