Kartal’a şok

Süper Lig'in son haftasında siyah-beyazlılar sahasında Konyaspor'u konuk etti. 6. dakikada Salih Uçan'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gedson Fernandes, ayağından açtığı topu tekrar önüne alarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 41'de Cenk Tosun'un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası içinde kaleci Sehic'i çalımlayarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 45+2. dakikada Pozuelo'nun pasında ceza yayı gerisinden Oğulcan'ın vuruşunda top kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti ve ilk yarı 2-1 bitti.

2. YARI DA GOL YAĞMURU SÜRDÜ

İkinci yarının başında 47. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mahir çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Top Mert'in müdahalesi sonrası direğe çarparak çizgiyi geçti ve maça denge geldi. Bu golden 4 dakika sonra gelişen Konyaspor atağında soldan ilerleyen Moreno, ara pasıyla Pozuelo'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Pozuelo, kaleciden sıyrılıp çok dar açıdan topu ağlara gönderdi ve yeşil-beyazlılar öne geçti. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 62'de ceza sahasında topu iyi saklayıp vuruşunu yapan Tayfur'un golüyle dengeyi sağladı: 3-3. Kalan dakikalarda aradığı golü bulamayan siyah-beyazlılar, 1 puanla yetinince lig ikinciliğini Fenerbahçe'ye kaptırdı.

GÜNEŞ'TEN 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Konyaspor maçına çıktı. Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı. Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.

CENK TOSUN SAKATLANDI

KARŞILAŞMANIN son anları büyük heyecana sahne olurken, girdiği bir pozisyonda şutunu çeken Cenk Tosun, rakibiyle çarpışıp yerde kaldı. Ayağa kalktıktan sonra seken Cenk, vakit geçmemesi için kendini oyun alanının dışına bıraktı. Gözyaşlarına boğulan Cenk, oyuna devam edemedi.