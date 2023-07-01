Kartal’a çifte müjde

GELECEK sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a çifte müjde geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenör Burak Yılmaz'dan sonra Bursaspor'dan eski talebesi Ozan Tufan ile A Milli Takım'da birlikte çalıştığı Yusuf Yazıcı'yı siyah-beyazlı takıma gelmeye ikna etti. Lille kariyerine iyi başlayan, ancak son iki sezondur düşüşe geçen Yusuf, geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Trabzonspor'da da aradığını bulamadı. Yeni bir çıkış arayan başarılı futbolcuya Nice de talip olurken, Güneş faktörü nedeniyle Beşiktaş bir adım önde. Siyah-beyazlı kurmaylar, Yusuf'un sözleşmesindeki başka Türk takımına transfer olması durumunda devreye girecek olan madde ile ilgili Trabzonspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kartal'ın daha önce de imza aşamasına getirdiği, fakat tercihini Hull City'den yana kullanan Ozan Tufan da gelmeye ikna oldu. Kartal, başarılı orta saha için Acun Ilıcalı'nın takımına 3 milyon Euro teklif ederken, görüşmeler sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA REBİC GELİŞMESİ

BEŞİKTAŞ'TA kanat transferi için listede yer alan Ante Rebic konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Bonservisi Milan'da bulunan Hırvat oyuncu için karar çıktı. Kartal, Rebic'in bonservisi için maksimum 3 milyon Euro'ya çıkacak. Milan, İtalyan basınında yer alan habere göre Rebic'i kadroda düşünmediklerini oyuncuya söyledi. Rebic'in yıllık maaşı ise Milan'da 3.5 milyon Euro. Bu gelişmelerin ardından harekete geçen kurmaylar, yıldız futbolcunun menajerine son tekliflerini ileterek beklemeye geçti.

CENK TOSUN'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı bulunan kaptan Cenk Tosun'un durumu netlik kazandı. Son hafta maçında sakatlanan golcü futbolcunun en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarında oynayamayacağı açıklandı.