Kartal’ın Çizme harekatı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Jean Onana ve Daniel Amartey ile sözleşme imzalayan Beşiktaş vites artırdı. Kara Kartal, forvet hattı için Milan'a Hırvat oyuncusu Ante Rebic için kiralama teklifi yaptı. Haziran ayında da gündeme alınan ancak ikna edilemeyen 29 yaşındaki golcü için tüm şartlar zorlanıyor. Alınan bilgiye göre Beşiktaş, Rebic'i satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.

23 MAÇTA 3 GOL ATTI

Başarılı futbolcunun transferinde kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. 29 yaşındaki Ante Rebic'in adı geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş'la anılmıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle Serie A'da 10 maç kaçıran Ante Rebic, 23 lig maçında 3 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı. Milan, Hırvat yıldızı 2020-21 sezonu başında Eintracht Frankfurt'tan 6,7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Ancak Rebic'ten sonra da kadroya çok sayıda forvet alındı. 2 sezon önce şampiyon olan kadroda Giroud, Leao, Origi ve Ibrahimovic gibi forvetlerin de olması nedeniyle Hırvat yıldızın süresi azalmış ve formunda da düşüş görülmüştü. Bu nedenle Rebic'in bu sezon başlamadan takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.