Kartal sol şeritte

Y eni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ezeli rakiplerine göre yaz transfer dönemini daha sakin geçiren Ahmet Nur Çebi yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda sol kanat için harekete geçti. Kara Kartal, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Demarai Gray'i radarına aldı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun durumunu öğrenmek için İngiliz kulübün kapısını çaldı. Beşiktaş'ın Demarai Gray transferi için düğmeye basmasıyla Everton ile ilk görüşme gerçekleşti. İngilizler, 27 yaşındaki Jamiakalı oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Gösterdiği performans ile dikkat çeken Demarai Gray ile ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil. Premier Lig'den West Ham, Crystal Palace ve Fulham gibi takımlar bu transferde siyah-beyazlıların rakibi oldu.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

İngiltere'de, Birmingham altyapısında futbola başlayan Demarai Gray, Leicester ve Bayer Leverkusen dönemlerinin ardından Temmuz 2021'de Everton'a transfer oldu. Everton, Demarai Gray için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

ANTE REBİC BEŞİKTAŞ'TA

BEŞİKTAŞ Ante Rebic'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar- Milan'da forma giyen Hırvat oyuncu ve İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Hafta sonu İstanbul'da olması beklenen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.