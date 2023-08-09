Chamberlain geldi

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek için yıldız bir isimle takviyede bulunmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Alex Oxlade Chamberlain transferinde mutlu sona yaklaştı. Yıldız isim Beşiktaş için Türkiye'ye geldi. Kartal anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncuyu dün saat 17.00 sularında İstanbul'a getirdi. Ünlü futbolcuyu havaalanında bir grup Beşiktaş taraftarı sloganlar eşliğinde karşıladı. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 29 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar serbest durumdaki Chamberlain için bonservis bedeli ödemeyecek. Southampton ve Arsenal formaları giyen İngiliz oyuncu, son 6 sezonda Liverpool'da oynadı. İngiliz ekibiyle 146 maça çıkan Chamberlain, 18 gol attı, 15 asist yaptı. Geçen sezon 13 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol atmıştı. Chamberlain 35 maçta görev yaptığı İngiltere Milli Takımı'nda 7 gol attı.