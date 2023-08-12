Malinovsky tamam

Beşiktaş, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovsky'nin transferini bitirmek üzere. 30 yaşındaki orta saha için Torino ile yarış halinde olan siyah-beyazlılar,bu transferi en kısa sürede duyurmayı hedefliyor. Tecrübeli oyuncunun eşi sosyal medyada kendisine, "Torino'ya bekliyoruz. Türkiye'de sadece kebap yenir." yorumu yapan İtalyan takipçisine, "Teşekkürler ama İstanbul restoranları, otelleri ve mekanlarıyla harika bir şehir. İtalya güzel ama İstanbul muhteşem bir şehir. Mutlaka gitmelisin." yanıtı verdi. Beşiktaş'ın Marsilya ile anlaştığı şu an Fransa'nın Nice şehrinde tatilde olan Malinovsky'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.