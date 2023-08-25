Kartal uzatmada güldü

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 90+4'te bulduğu golle mağlup etti: 2-3. 35. dakikada sağ kanattan Voloshyn'in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vanat'ın şutu kaleci Mert'te kaldı. 38'de sağ kanattan Onur'un ortasında ceza sahası içinde Muleka'nın kafa vuruşunda top Popov'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 40'ta beyaz noktanın başına geçen Aboubakar, kaleciyle topu ayrı yerlere yolladı: 0-1.

47'de sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Karavaev topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 60'ta sağ kanattan Karavaev'in yerden pasında ceza yayı üzerinde bulunan Shaparenko'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

KARŞILIKLI GOLLER

64'te Hadziahmetovic'i sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale önünde Colley kafayla topu filelere yolladı: 1-2. 66'da sol kanattan Buyalskiy'nin ortasında ceza sahası içinde Voloshyn gelişine bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 90+5'te ceza sahası sağ çaprazdan Rashica'nın pasında Zainutdinov yerden bir vuruşla skoru ilan etti: 2-3.

COLLEY YİNE BOŞ GEÇMEDİ

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferlerinden olan Omar Colley, oyuna 11'de başlarken, galibiyette başrol oynadı. Yıldız futbolcu, 64. dakikada kullanılan korner atışında ağları havalandırdı. Başarılı savunma oyuncusu, siyah-beyazlı forma altında ikinci golünü kaydetti.

ZAİNUTDİNOV GOLLE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Zainutdinov, siyah-beyazlı formayla attığı ilk golde galibiyeti getiren isim oldu. Maça yedek kulübesinde başlayan Zainutdinov, 46. dakikada Masuaku'nun yerine oyuna dahil oldu. Kazak futbolcu, dakikalar 904. dakikayı gösterdiği sırada sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü attı.