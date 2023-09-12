Gökhan sürprizi

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş sürpriz bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, son olarak Adana Demirspor forması giyen eski oyuncusu Gökhan İnler ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Leicester, Napoli ve Udinese formalarını da terleten 39 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah-beyazlı ekibe 1 yıllığına imza atacak. İnler, sezon sonunda Beşiktaş ve Napoli arasında oynanacak özel

maçta yeşil sahalara veda edecek. Tecrübeli futbolcunun jübilesinin ardından gelecek sezon Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük görevini üstlenmesi bekleniyor.

30 MAÇTA 2 ASİST

Beşiktaş'a döneceği için mutlu olduğunu ifade eden Gökhan "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör planlaması yapıyoruz" dedi. Gökhan Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda 30 maçta 2 asist gerçekleştirmişti.

DENİZ TÜRÜÇ'E VETO

BEŞİKTAŞ, kanat transferi için Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Deniz Türüç'ü gündemine almıştı. Siyahbeyazlılar milli yıldız ile ilgili girişimlere başlarken, Başakşehir cephesinden transfer için veto geldi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Deniz Türüç'ün takımda kalacağını ifada ederken, "Yeni teknik direktörümüz Çağdaş Atan da kalmasını istiyor. Sözleşme uzatacağız" dedi.