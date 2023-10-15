Kartal’a Bailly şoku

BEŞİKTAŞ'TA milli ara öncesi İstanbulspor maçında sakatlanan Eric Bailly şoku yaşanıyor. Milli ara dönüşü ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Bailly için bir sakatlık açıklaması yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi. Fil Dişi Sahilli futbolcunun derbi maça yetişmesi zor gözüküyor.