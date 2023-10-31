Beşiktaş kendine geldi

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti. 10. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Riascos'un soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top auta gitti. 13'te yine Riascos'un soldan ceza sahasına girip içeri çevirdiği topu Bailly uzaklaştıramadı. Sol çaprazda Gradel'in şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. 17'de Onur'un ortasına Zaynutdinov'un vole vuruşunda kaleci Nita'nın topu çeldi. 36'da Zaynutdinov ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kurtardı.

BASKIYI ARTIRDILAR

İkinci yarıda Beşiktaş taraftarının da desteğiyle baskısını artırdı. 63'te sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Salih'in kale önündeki kafası ağlarla buluştu: 1-0. 75. dakikada sağ taraftan Rashica'nın arka direğe ortasına Cenk çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

YILMAZ, REBİC'İ İDMANDAN KOVDU

BEŞİKTAŞ'TA maça saatler kala teknik sorumlu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan kovdu. Önceki gün yapılan idmanda isteksiz davranışları göze çarpan Hırvat Yıldız, Yılmaz tarafından idmandan gönderildi. Milan'dan bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Hırvat forvet, siyah-beyazlılarda bir türlü form tutamamıştı.

TRİBÜNLERDE CUMHURİYET COŞKUSU

BEŞİKTAŞ dünkü karşılaşmaya Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel tasarlanan formayla çıkarken, tribünlerde de büyük coşku vardı. Taraftarlar hazırlanan koreografiyi sergilerken, başlama düdüğüne kadar marşlar söylendi.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi öne çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" denildi. Toplantının daha önce 10 Aralık Pazar günü yapılacağı açıklanmıştı.