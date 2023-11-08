‘Aday değilim’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçim kararı, Şenol Güneş'in istifası, transferler ve daha birçok konuda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çebi, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çebi, "Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Özellikle futboldan kaynaklanan maalesef benim de çok üzüntü ve acısını çekmiş olduğum bu süreç gerçekten yıpratıcı olmuştur. Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir kan değişimine ve yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca değişimin hayırlı olacağını düşünüyorum. Burası bizim ve her zaman bizim olacak. Bizler eğer Beşiktaş söz konusu olduğunda gerekirse kendimizi de yakmayı bilebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON BAŞARISIZDIR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başarısız olduğunu ifade eden Çebi, "TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyen kişiyim. Özellikle hakemlerin gitmesi gerektiğini geldiğinde gelmemeleri gerektiğini ilk söyleyen benim. TFF ile hep beraber mücadele edeceğiz. Kendi başkanlarının menfaati için Beşiktaş başkanını linç edenlere destek verenlere haklarımı helal etmiyorum." dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin küfür nedeniyle Beşiktaş'ın stadını terk etmesini ve kendisine parmak salladığı iddialarına da değinen Çebi, "TFF parmak falan sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. 'TFF Başkanı'na sordum ve 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. 'Vallahi billahi bir şey demedim' dedi. TFF Başkanı statta parmak sallamadı. Hatalıdır. Beş dakika bekle kardeşim. Ona küfürleri kabul etmiyorum. Ama beş dakika kala tribünleri göstererek maçı terk edemezsin. Bazen yutmayı bileceksin. Bu arkadaş bilmiyor, yutmuyor. İnşallah bu camia benden sonra nasıl yutturacaksa, yutturur" dedi.