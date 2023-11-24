Kartal’da Arat sert konuştu

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, katıldığı bir organizasyonda flaş açıklamalarda bulundu. Arat, "23 yıldır camiayı oyaladılar. Gelen arkasından kendi adamını getirdi. Burada oyun kurmaya çalışıyorlar, ben buna müsaade etmeyeceğim. Tüm Beşiktaşlılara çağrımdır; gelin sandıkları patlatın. Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını, kulübün sahibinin sizler olduğunu gösterelim.

BAILLY SAKATLANDI

Mevcut baştan Ahmet Nur Çebi hakkında da konuşan Arat şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil. Ahmet Nur Çebi sosyal medyadan, 'Birisini seçerseniz hata yaparsınız' dedi. Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz." Bu arada Beşiktaş Kulübü, Eric Bailly'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine hemen başlanıldığı açıklandı.