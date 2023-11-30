Kartal prestij maçında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün sahasında prestij maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor.

BİRÇOK EKSİK OYUNCU VAR

Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/ Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti. Beşiktaş'ta cezalı Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulanan Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.