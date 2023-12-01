Kartal darmadağın oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, evinde Club Brugge'e farklı mağlup oldu. 4. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu. 14. dakikada sağdan Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2. 38'de Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Ersin çıkardı. İkinci yarı başlar başlamaz fark 3'e çıktı. 46. dakikada Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3.

ENGEL OLAMADILAR

51'DE Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4. 70'de Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen boş kaleye yaptığı vuruşla farkı skoru 0-5 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona ererken Brugge 13 puanla liderliğini sürdürdü, Beşiktaş ise 1 puanla son sırada kaldı.