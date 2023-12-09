Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İLK 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rebic, Cenk.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

135. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde de 134 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbide taraflar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.