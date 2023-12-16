Beşiktaş’ta hedef Modric

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen, Konferans Ligi'nden de elenen Beşiktaş ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Bir süre önce başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat ve ekibi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak yıldız bir ismin peşine düştü. Ocak ayında açılacak transfer dönemi için Arat ve kurmaylarının hedefindeki ismin Real Madrid forması giyen tecrübeli futbolcu Luka Modric olduğunu öne sürüldü. İspanyol devi ile yolları ayırmaya hazırlanan 38 yaşındaki futbolcunun Kartal ile temasta olduğu iddia edildi. İspanyol haber kaynağı El Gol'ün haberine göre; Yıldız oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken yeni adresi Türkiye.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

Artık kariyerinin sonlarına gelen Hırvat yıldız için Arabistan ekipleri de devrede. Ancak İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Modric, para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği için İstanbul'a daha sıcak bakıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve sportif direktör Samet Aybaba da transfere onay verirken, Kartal transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

KARTAL'DA KISMİ AF GELDİ

Beşiktaş'ta hafta başında Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Aboubakar'ın ardından Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana da karara itiraz edip kulübe ihtar çekti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hukuki açıdan sıkıntıya girmek istemeyen siyah-beyazlılar, oyuncuların menajerleri ile yaptığı görüşmelerin ardından idmana çıkmalarına izin verdi. Beş futbolcu da takımla çalışmalarını sürdürecek. Ancak bu durum oynayacakları anlamına gelmiyor. Kadro dışı durumu devam edecek olan isimlerin ilerleyen günlerde durumları yeniden değerlendirilebilir.

ANTE REBİC DEVREYE GİRDİ

Luka Modric'in Beşiktaş'a transferi için siyahbeyazlı ekipteki vatandaşı Ante Rebic'in de devrede olduğu ifade edildi. Kartal'ın sezon başında İtalyan devi Milan'dan renklerine bağladığı sol kanat Rebic'in, Modric'e İstanbul ve Beşiktaş ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Modric'in transferinde aktif olarak rol alan 30 yaşındaki Rebic, milli takımdan arkadaşıyla İstanbul'da yeniden buluşmak için gün sayıyor.