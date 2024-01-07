Luce çok yakın

Beşiktaş'ta imza aşamasına gelinen Giovanni Van Bronckhorst ile ilgili pürüz çıkmasının ardından Mircea Lucescu ismi listenin ilk sırasına çekildi. Rıza Çalımbay'ın ayrılışından bu yana alternatiflerden biri olan deneyimli teknik adam, şu an itibariyle Beşiktaş teknik direktörlüğüne en yakın aday konumunda. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın irtibat kurduğu 78 yaşındaki Rumen çalıştırıcının bugün veya yarın Türkiye'ye gelip siyah-beyazlılarla sözleşmeyi imzalaması, salı günkü Ç.Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Bronckhorst konusundaki pürüzün ise Hollandalı teknik adamın yardımcısı olması beklenen Paul Van Gastel'e Nac Breda'dan izin çıkmaması olduğu öğrenildi.

NAC BREDA İZİN VERMEDİ

Hollanda ekibi, Jean-Paul van Gastel'in takımda kalacağını bildirirken kulüpten yapılan açıklamada "Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi. Kulübümüz tavrını net bir şekilde gösterdi. NAC'da güzel bir sonla bitmesini umduğumuz bir mücadele için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi. Hollandalı çalıştırıcı, bir türlü ekibini toplayamaması sebebiyle daha fazla beklemek istemeyen Beşiktaş görüşmeleri mecburen rafa kaldırmak zorunda kaldı.