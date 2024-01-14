Kartal doludizgin

Süper Lig'de geçen hafta Rize'yi yenen Beşiktaş, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta evinde Karagümrük'ü de mağlup ederek ikide iki yaptı: 3-0. 2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Emre ayaklarıyla topu kornere çeldi. 37'de sol kanattan Rashica'nın kullandığı serbest vuruşta Cenk Tosun, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sol çaprazında kapan Salih Uçan'ın ortasında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Emre kornere çeldi. 38'de sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Emre boşa çıktı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Salih Uçan'ın bekletmeden vuruşunda Kourbelis, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

62'de Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 65'te Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. 90+2'de Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, Fernandes'e çıkardı. Fernandes, skoru belirledi: 3-0.

SVENSSON KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson müsabaka kadrosunda yer aldı. Sezonun ilk yarısını geçirdiği Yukatel Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlı takıma katılan Norveçli savunma oyuncusu, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna girdi.

HADZİAHMETOVİC DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlılarda Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic sakatlık yaşadı. Müsabakanın 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Daha sonra 26 yaşındaki futbolcunun yerine 15. dakikada Demir Ege Tıknaz girdi.

SEMİH TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy attığı golle tarihe geçti. Karşılaşmanın 62. dakikasında Salih Uçan'ın çektiği şutla topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza sahası sağ çapraztan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. Semih Kılıçsoy üst üste 4 maçta gol atan en genç futbolcu oldu. Genç yıldız adayı sırasıyla Hatayspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Karagümrük ağlarını sarstı.

SANTOS ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçına çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi ve sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Santos, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın yerine Salih Uçan'ı görevlendirdi.