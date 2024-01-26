Dev operasyon

SON iki haftada 5 puan kaybederek inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Bu hafta içinde en az iki transferi bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar listesine yeni isimleri ekledi. Kartal Rennes'den Sırp orta saha Nemanja Matic, Newcastle United'dan İngiliz stoper Jamaal Lascelles, Sevilla'dan İspanyol orta saha Oliver Torres ve Arsenal'dan ön libero Jorginho, Getafe'den savunma oyuncusu Domingos Duarte ile görüşmelerini sürdürürken, Barcelona'da oynayan 32 yaşındaki forvet Oriol Romeu ve ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'ye de kanca attı. 2 sene önce İtalya Serie A devi Juventus'ta oynayan 29 yaşındaki futbolcu, çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen yıldız isim, 10 numarada da başarılı bir şekilde forma giyebiliyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, savunma ve orta sahanın yanında bir de santrfor alarak transferi noktalamak istiyor.

RACHİD GHEZZAL AKDENİZ YOLCUSU

BEŞİKTAŞ'TA sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal, Antalyaspor yolcusu. Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sahalardan sık sık uzak kalan Cezayirli yıldız Beşiktaş'ta birlikte şampiyonluk yaşadığı Sergen Yalçın ile bu kez Akdeniz ekibinde bir araya gelecek.