Kartal Kayseri’ye takıldı

SÜPER Lig'de geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalarak dördüncü sıraya geriledi: 0-0. 3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 21'de ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 29'da gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

CARDOSO DİREĞE TAKILDI

52'de topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 59'da sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında topa yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 86'da Ramazan'ın ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Mert kornere çeldi. 87'de ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Boa Morte'nin kafasından seken topa Arif vole vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TA 9 İSİM YOKTU

Beşiktaş'ta zorlu Kayserispor maçı öncesi eksik oyuncular can sıktı. Siyahbeyazlılarda sakatlıkları nedeniyle dokuz isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Kara Kartal'da Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Chamberlain, Hadziahmetovic ve Tayfur Bingöl sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç da riske girilmemek adına kadroya alınmadı.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları bulunan Svensson, Ghezzal ve Rashica'nın yanı sıra Umut'u yanında oturttu. Bu isimlerin yerine ise Onur, Worrall, Muleka ve Muci ilk 11'de sahaya çıktı.

YENİLER SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferleri Joe Worrall ile Ernest Muci müsabakaya ilk 11'de başladı. Hafta içinde takıma katılan iki isim de yeni takımlarıyla ilk maçlarına Kayserispor karşısında çıkmış oldu. Yeni transferlerden Al Musrati ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil olarak ilk kez siyahbeyazlı formayı giydi.