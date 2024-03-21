Tayyip Talha yolcu gibi

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan takımın tecrübeli isimleri Cenk Tosun ve Salih Uçan'la ilgili belirsizliğin sürdüdüğü Beşiktaş'ta bu kez Tayyip Talha Sanuç yol ayrımına geldi. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki stoper, geçen sezon Fenerbahçe derbisinde çapraz bağlarından ağır bir sakatlık geçirmişti. Yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçında formasına kavuştu. 23 yaşındaki stoper, Pendikspor maçında ise sahaya ilk 11'de çıktı. Alınan 4-0'lık mağlubiyetin faturası Tayyip Talha'ya kesildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor yenilgisinden bu yana 9 haftadır Tayyip Talha Sanuç'a süre vermezken, milli savunmacının sezon sonunda başka bir kulübe transfer olması bekleniyor.