Kartal finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde 0-0'ın rövanşında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü mağlup ederek finale çıkan ilk ekip oldu: 1-0. Siyahbeyazlıların rakibi yarın oynanacak Karagümrük-Trabzonspor maçının ardından belli olacak. 21. dakikada Rashica'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

MUÇİ SKORU BELİRLEDİ

55'te Bassogog'un ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı. 70'te Ankaragücü takımı kendi ceza sahası içinde hazırlık pasları yaparken Tolga'nın ayağından açtığı topta Muçi'nin sol çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 82'de Muçi'nin pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top direğe de çarparak kornere çıktı. Maç 1-0 sona erdi.

TOPRAKTEPE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, Emrecan Terzi ve Muleka'nın yerine Masuaku ve Al-Musrati'yi ilk 11'de görevlendirdi

BELÖZOĞLU'NDAN KADROYA AYAR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Belözoğlu; Bahadır Öztürk, Atakan Çankaya, Pedrinho ve Sowe'un yerine Ertaç Özbir, Mert Çetin, Tolga Ciğerci ve Bajic'i sahaya sürdü.

QUARESMA'YA SEVGİ SELİ

BEŞİKTAŞLI taraftarlar, karşılaşmayı stadyumdan takip eden eski futbolcuları Ricardo Quaresma'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda takip etti. Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde locada maçı takip eden Portekizli yıldız lehine tezahüratlarda bulundu

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

LİGDE şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılarda, taraftar MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Lig karşılaşmalarında tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, kupadaki önemli mücadelede tribünler tamamıyla doldu. Öte yandan konuk ekip taraftarları karşılaşmaya alınmazken, deplasmanda tribününün biletleri de Beşiktaş taraftarları için satışa çıktı.