Kara Kartal’da Blanc iddiası

TRENDYOL Süper Lig'de son yılların en kötü performansını sergileyen ancak Ankaragücü'nü eleyerek Türkiye Kupası'nda finale ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi sıcaklığını koruyor. Asbaşkan Hüseyin Yücel, teknik direktör Maurizzio Sarri ile bir türlü yüz yüze görüşemedi. Bu yüzden İtalyan teknik adam şu anda listeden düştü. Beşiktaş yönetiminde bazı isimler ise B.Dortmund'un teknik ekibinde yer alan Nuri Şahin'e karşı çıkıyor. Afrika'dan ise sürpriz bir iddia geldi. Tunus basında yer alan iddialara göre; Beşiktaş, Tunus Milli Takımı'nın başına getirilmesi düşünülen Laurent Blanc ile yakından ilgileniyor.

TUNUS'TAN SÜRE İSTEDİ

58 yaşındaki teknik adamın Tunus Futbol Federasyonu'ndan 15 Mayıs'a kadar süre istediği, bu sürede siyah-beyazlı yönetimle de bir görüşme yapacağı ifade edildi. Blanc, teknik direktörlük kariyerinde Fransa Milli Takımı'nın yanı sıra Bordeaux, PSG, Al Rayyan ve O.Lyon'da da görev yaptı.