Kartal Reus’u bekliyor

GEÇTİĞİMİZ sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi biletini alan ve yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaştıktan sonra transfer için düğmeye bastı. Siyahbeyazlılarda ilk hedef, son olarak Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasının ardından takımına veda eden Marco Reus. Alınan bilgilere göre, Beşiktaş'ın aylardır transferi için uğraş verdiği ve van Bronckhorst'un da onay verdiği dünyaca ünlü yıldıza son teklif yapıldı. Alman yıldızın ise siyah-beyazlılardan düşünmek için süre talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un da istediği Reus'un adının MLS ekiplerinden LA Galaxy ile de geçtiği kaydedildi. 35 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle görüştükten sonra kararını netleştireceği öğrenildi.

HUMMELS DE LİSTE BAŞINDA

BEŞİKTAŞ, Dortmund'un bir başka tecrübeli yıldızını da istiyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, Kartal'ın, deneyimli stoperle de yakından ilgilendiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın çok yakında 35 yaşındaki oyuncu için teklif yapacağı iddia edildi.