Amartey krizi

Beşiktaş, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Ancak kontratı devam eden oyuncular, kalmak için inat ediyor. Bu futbolculardan birisi de Daniel Amartey. Ganalı yıldız için geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon Euro olan maaşını da Suudi ekibi karşılayacaktı. Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı. Amartey ise uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi.

KULÜBÜ TAKİPTEN ÇIKARDI

Ganalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey için "Arabistan'a gitmek istemedi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" dedi.