Kara Kartal’a müjdeli haber

BEŞİKTAŞ'A, Fransa'dan müjdeli haber geldi. Bir süredir Paris Saint Germain ekibinde forma giyen Marco Asensio ile görüşen siyah-beyazlılar, transferde önemli adımlar attı. Takımdan ayrılmak isteyen Asensioiçin teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktı. 28 yaşındaki İspanyol orta sahanın Kartal'a transferi için en büyük engel ortadan kalkarken, yönetim bu gelişme sonrası temaslarını sıklaştırdı. İspanya'nın dışına bir kez çıkan Asensio, 7 yıllık Real Madrid macerasının ardından geçen yaz döneminde Paris Saint Germain'e imza atmıştı.