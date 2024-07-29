Beşiktaş’a iki müjde

TRANSFERDE önemli isimleri kadrosuna katarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Beşiktaş'a Arabistan'tan çifte müjde geldi. Siyah-beyazlılar, hem savunma hem de sol kanada yapacağı takviye için Suudi ekibi Al-İttihat'tan iki oyuncuya talip olmuştu. Siyah-beyazlı ekibin teklif yaptığı stoper Luiz Felipe ve sol kanat oyuncusu Jota için, teknik heyetten onay çıktı. Al-Ittihad'ın yeni teknik direktörü Laurent Blanc'ın iki isim için de, 'takımdan ayrılsınlar' raporu verdiği öğrenildi.

BONSERVİSTE İNDİRİM BEKLENİYOR

27 yaşındaki Sambacı Felipe ve 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Jota'nın 2026 yılına kadar sözleşmeleri sürerken iki oyuncu için de Al İttihat ekibinin bonservis bedelinde kolaylık göstermesi bekleniyor. Savunma oyuncusu Felipe, 13 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekerken, Jota için ise 9 milyon Euro değer biçiliyor. İki transferinde olumlu yada olumsuz hafta sonuna kadar sonlanması bekleniyor.

KARA KARTAL'DA EMİRHAN ISRARI

BEŞİKTAŞ, uzun süredir gündeminde yer alan Emirhan Topçu transferini bitirmek üzere. Siyah-beyazlılar, savunma oyuncusunun kulübü Rizespor ile yaptığı bonservis görüşmelerinde aradaki farkı iyice azalttı. Siyah-beyazlıların, Emirhan Topçu'nun transferi için ÇRize'ye Ajdin Hasic, Francisco Montero ve Kartal Kayra Yılmaz'ı takasta teklif ettiği ancak Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un veto ettiği belirtildi. Bu gelişme sonrası takas formülü rafa kaldırılırken siyahbeyazlıların Emirhan Topçu için 3 milyon Euro önerdiği ve Karadeniz ekibinin 5 milyon Euro'nun altına indiği ifade edildi.