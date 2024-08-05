Beşiktaş bayramı

Turkcell Süper Kupa finalinde son şampiyon Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek oynadığı futbolla yeni sezon öncesi taraftarlarını sevince boğan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda skora katkı koyan yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva ve Jonas Svensson tam isabet şeklinde yorumlanırken, taraftarlar da maç sonu takımlarını bağrına bastı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra otobüsle Ümraniye'ye dönen takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir grup taraftar coşkuyla karşıladı.

Tesislerin girişinde duran otobüsten inen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon takımın başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile futbolcular, kupayla taraftarı selamladı.

Immobile maç sonunda eşi Jessica Melena ile birlikte kupayla poz verdi.

IMMOBİLE RÜZGARI

Siyah beyazlı ekipte özellikle Lazio'dan transfer edilen Immobile 23. saniyede attığı gol ve penaltı vuruşu ile Beşiktaş'ın uzun yıllardır özlemini çektiği tipte bir santrfor olduğunu ispatladı. Yeni teknik direktör Van Bronckhorst oynattığı futbolla otoritelerden tam not alırken Hollandalı teknik adam kariyerinde de 7. kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Mücadelede 85. dakikada Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki genç yıldız Mustafa Hekimoğlu da camiada büyük heyecan yarattı. Geçen sezon yıldızı parlayan Semih'in ardından yine genç bir yeteneği vitrine çıkaran Beşiktaş, bu sezonun flaş ekiplerinden biri olmaya aday gözüküyor.