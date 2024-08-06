Kartal çift koldan

SÜPER Kupa'yı alarak sükse yapan ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Beşiktaş'ta gündeme iki isim daha geldi. Siyah-beyazlıların Myron van Brederode ve Borna Sosa'yı istediği iddia edildi. Kartal, kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla AZ Alkmaar'dan Hollandalı futbolcu Myron van Brederode'yi gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yetenek, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

AJAX'TA FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlılar, sol bek transferi için ise Hırvat futbolcu Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Geride kalan sezonda Ajax formasıyla 28 maça çıkan Borna Sosa, Dinamo Zagreb altyapısından yetiştikten sonra 2018-2019 sezonu başında 6 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuştu. Hırvatistan Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen tecrübeli sol bek, 1 gol sevinci yaşadı. Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.