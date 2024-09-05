Kartal’ın Wesley ısrarı

TRANSFER döneminde takıma önemli isimleri kazandırdıktan sonra sezona da harika bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Brezilya takımı Internacional'de forma giyen Wesley Ribeiro için 7 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Bu ülkede yayın yapan Globo'nun haberine göre, Kara Kartal'ın 25 yaşındaki oyuncu için yaptığı bu teklifi Brezilya kulübü geri çevirdi. Haberde Wesley'in ekonomik haklarının yüzde 50'sine sahip olan Internacional'in kasasına girecek olan 3.5 milyon Euro'yu yeterli bulmadığı belirtildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Brezilya ekibinin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için 15 milyo Euro talep ettiği kaydedildi. Wesley'in bonservisinin diğer yarısı ise Palmeiras'a ait. Beşiktaş'ın, Brezilya ekibiyle pazarlığı sürdürdüğü ve orta yolu bulup bu transferi de bitirmek istediği öğrenildi.