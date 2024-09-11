Kartal’da rota Yusuf

TRANSFER çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyaçzlılar, Lille ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir kulüple anlaşmamış olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya talip oldu. Olympiakos ve Lazio'nun da ilgilendiği 27 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetimi, menajeriyle görüşmelere başladı. Eğer yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırsa, Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş formasını giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Galatasaray'ın da bir dönem ısrarla istediği yıldız oyuncu İngiliz Premier Lig ekiplerini de peşine takmış ancak istediği yüksek ücret nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Körfez ülkelerinden de teklifler alan yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor. On numara pozisyonunda forma giyen ve piyasa değeri 10 milyon Euro'yu bulan Yusuf, 2019'da Trabzon'dan Lille'e transfer olmuştu.