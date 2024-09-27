Beşiktaş direnemedi

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax'a 3-3 mağlup oldu. 16'da Ajax gole yaklaştı. Fitz-Jim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topa Fitz-Jim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. 31'de soldan ceza alanına giren Taylor'ın içeri çevirdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı. Fitz-Jim oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 bitti.

51'de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts'un şutu köşeden ağlara gitti: 2-0. 55'te bu kez ceza sahasında Brobbey'in pasında Taylor'un gelişine şutu ağlara gitti ve fark 3'e çıktı. 73'te Rasmussen'in yerden ortasında arka direkte Godts'un şutu skoru 4-0 yaptı. 85'te Ndour'un ceza sahası önünden sert şutu az farkla auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax maçı 4-0 kazandı.

MUSTAFA SÜRPRİZİ

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Immobile'yi dinlendirerek yerine siyah-beyazlıların 17 yaşındaki forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih etti. Orta sahada ise Al Musrati'nin yanında Onana'yı tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, Gedson Fernandes'i ise forvet arkasında görevlendirdi. Joao Mario'nun yerine ise Rafa Silva geçti.