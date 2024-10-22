Beşiktaş’ı yıldızları taşıyor

BEŞIKTAŞ, Süper Lig'de Konyaspor engelini 2-0'lık sonuçla ayarak 20 puanla zirve takibini sürdürürken, yıldız oyuncuları attıkları gollerle gol yükünü sırtladı. Siyah-beyazlı ekibe yaz döneminde katılan Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın yanı sıra geçen sezonki kadroda da yer alan Gedson Fernandes takımın en golcü isimleri oldular. Siyahbeyazlıların, lig ve Avrupa kulvarında toplamda attığı 31 golün, 23'ü müthiş üçlüden geldi. Konyaspor ağlarını sarsan Ciro Immobile gol sayısını 12'ye çıkarırken, Rafa Silva da rakip kaleyi boş geçmeyerek beşinci kez sevinç yaşadı. MILOT RACHİCA TELAŞI

Kartal'ın orta alandaki silahı Gedson Fernandes ise 6 gol atarak takımın en skorer ikinci ismi oldu. Svensson, Poulista, Masuaku, Rashica, Musrati, Salih, Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise birer gol kaydetti. Bu arada sağlık heyeti sakat Rashica'yı G.Saray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.