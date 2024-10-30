Beşiktaş’tan sert açıklama

GALATASARAY'A 2-1 yenilen Beşiktaş'ta, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik tepkiler dün de devam etti. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Kardeşler hakemliği bırakmaya davet etti ve TFF yönetimine yönelik de "Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte." ifadeleriyle uyarıda bulunuldu. Beşiktaş yönetimi "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok" diyerek özetle sözlerine şöyle devam etti:

"Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir. Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."

KARA KARTAL'DAN KANAT HAREKATI

2-1'LİK Galatasaray yenilgisi sonrasında Beşiktaş'ta kanada takviye için arayışlar hız kazandı. Rashica ayarında bir sağ kanat arayan siyah-beyazlıların şu anda sol taraf için de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Bilindiği üzere taraftarlar, uzun süredir Rafa Silva'nın kanatta kullanılmamasını istiyordu. Sol kanada yapılması planlanan takviyenin ardından Semih Kılıçsoy'un, Immobile'nin yedeği olması bekleniyor. Genç futbolcu sıklıkla sol tarafta tercih edilse de, en uçta daha etkili oluyor.