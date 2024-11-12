Beşiktaş tepetaklak

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak 2 puan daha kaybeden Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Bu sonuçla siyahbeyazlıların lider Galatasray'la olan puan farkı 10'a çıktı. Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle yeniden yapılanmaya giren ve transfer çalışmalarını geçen sezonun devre arasından beri sürdüren siyah beyazlılar, Al Musrati ve Ernest Muçi ile başlayan transfer harekatını, yaz döneminde Rafa Silva, İmmobile, Paulista, Joao Mario, Svensson, Uduokhai, Ndour, Can Keleş, Emirhan Topçu ile tamamlamıştı. Sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek kazandığı Süper Kupa ile başlangıç yapan, Avrupa Ligi elemesinde de Lugano'ya 5 gol atan Beşiktaş son haftalarda aldığı sonuçlarla adeta çöktü.

YARIŞIN 10 PUAN UZAĞINDA

Siyah-beyazlılar 3 hafta öncesine kadar liderin sadece 2 puan gerisinde iken, peş peşe Galatasaray ve Kasımpaşa'ya yenilirken, son olarak Başakşehir ile berabere kaldı ve 8 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışının uzağına düşen Beşiktaş, lige Kasım ayında havlu atma noktasına geldi.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDI

BEŞIKTAŞ, sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve transferleriyle büyük bir sükse ile girse de, geçen sezonun 12. haftasından çok farklı bir görüntü sergileyemedi. Siyah beyazlılar geçen sezonun 12. haftasını 22 puanla liderin 9 puan gerisinde 4. sırada tamamlarken, içinde bulunduğumuz sezonun 12. haftasını 21 puanla, liderin 10 puan gerisinde 5. olarak tamamladı. Kara Kartal bu performansla geçen sezonun 1 puan gerisinde kaldı.