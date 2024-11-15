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Haberler Beşiktaş Kara Kartal Amir’i geri istiyor

Kara Kartal Amir’i geri istiyor

Rize’ye kiralanan orta sahanın takıma çağırılması gündemde

HABER MERKEZİ
Kara Kartal Amir’i geri istiyor

BU sezon yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar özellikle orta sahada yeterli rotasyonu sağlayabilmek için hamle yapacak. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, uzun süreli sakatlığından sonra sahalara dönen ve Ç.Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic oldu.

İKİ KULÜP GÖRÜŞME YAPACAK

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda ihtiyaç duyulan bir isim olarak tekrar takıma kazandırılması gündemde. Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a dönüşü için öncelikle Çaykur Rizespor yönetimiyle görüşme yapılacak. Eğer Rizespor, oyuncunun sezonu tamamlaması için kiralık anlaşmasına sadık kalmakta ısrar ederse, Beşiktaş geri adım atacak ve Hadziahmetovic sezon sonunda takıma dönecek. Öte yandan Rizespor'un izin vermesi durumunda devre arasında İstanbul'a dönüş ihtimali de bulunuyor. Bu karar, iki kulüp arasında yapılacak görüşmelere bağlı olarak netleşecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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