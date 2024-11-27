Koltuğu sallanıyor

Beşiktaş'ta son haftalarda yaşanan kötü gidişat sebebiyle kulüpte huzursuzluk yaşanırken kulislerde siyah-beyazlıların geleceği ile ilgili birçok iddia dolaşıyor. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlılarda Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un koltuğu da sallanmaya başladı. Yönetimin yarın oynanacak Maccabi Tel Aviv ve ligdeki Hatayspor müsabakalarını düşünerek şimdilik bir hamle yapmayı düşünmediği öğrenildi. Bu iki maçtan alınacak sonuca göre hareket edecek olan yönetim kötü bir sonuç halinde F.Bahçe maçı öncesi değişikliğe gidebilir.

ADAYLAR SERGEN YALÇIN VE TERZİC

Beşiktaş'ta her zaman olduğu gibi Sergen Yalçın ismi yerli teknik adamlar arasında ilk sırada yer alırken yabancı hoca konusunda Edin Terzic ismine sıcak bakılıyor. 2013-2015 yılları arasında siyah-beyazlılarda Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan daha sonra Dortmund'un başına geçen başarılı hoca Haziran'dan bu yana kulüp çalıştırmıyor.

MACCABİ MAÇINA İTALYAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında yarın oynanacak 5. hafta maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Andrea Colombo yapacak. Mücadelede Daniele Chiffi VAR, Paolo Mazzoleni ise AVAR olarak görev alacak.