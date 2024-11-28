Avrupa’da 3’te 3 istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden üç takımımız zorlu müsabakalardan üç puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Ligde 10 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray, AZ Stadı'nda saat 20.45'te Hollanda ekibi Alkmaar'a konuk olacak. Maçı Romanaya Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Aslan, Avrupa'daki 323. maçına çıkacak. 4 hafta sonunda 6 puanla 18. basamakta yer alan Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ MACARİSTAN'DA

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek. Kartal, Avrupa'da 249. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada bulunduğu ligde Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eden Arena'daki maçın başlama düdüğü saat 23.00'te çalacak. Maçı Alman Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

KANARYA'NIN 279.SINAVI

Kanarya, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

G.SARAY-EYÜP MAÇI ÇAKIR'IN

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte haftanın hakemleri: 29 Kasım; 20.00 Antalyaspor- Sivasspor: Yasin Kol, 30 Kasım Cumartesi: 13.30 Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün, 16.00 Adana Demir-Konyaspor: Atilla Karaoğlan, 19.00 Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay, 19.00 Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan 1 Aralık Pazar: 16.00 Ç.Rize-Kayseri: Emre Kargın, 19.00 Galatasaray-Eyüp: Oğuzhan Çakır, 2 Aralık Pazartesi: 20.00 Hatayspor- Beşiktaş: Kadir Sağlam, 20.00 Fenerbahçe- G.Antep FK: Alper Akarsu.