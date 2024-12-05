Kartal’da yeni aday

BEŞİKTAŞ'TA başkanlık görevindeki Hüseyin Yücel'in olağanüstü kongre kararı alıp, adaylığını açıklamasının ardından bir aday daha ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi döneminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Umut Şenol, adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı bir vaatle açıkladı. Şenol açıklamasında, "Sayın başkan kongre tarihini açıklamış, hodri meydan da demiş, ben de hodri meydan diyorum. Eğer kulübü kendisi 12 ay önce devir aldığı gibi hiçbir yöneticiye borcu olmadan, oyunculara bütün maaşları ödenmiş, bonservis borcu olmadan, kasada 8 milyon Euro ile seçimin galibine devir edecekse ben de adayım. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN KARARINI VERDİ

SEÇİME gitme kararı alan Beşiktaş'ta eski başkanlardan Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu. Demirören, başkan adaylığıyla ilgili kararını duyururken, "Elbette her Beşiktaşlı'nın gönlünde başkanlık yatar. Ama ben başkanlığa aday değilim" ifadelerini kullandı.