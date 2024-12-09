Topraktepe’ye güvenoyu

TRENDYOL Süper Lig'de Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi tek golle geçti. Kaosun içinden bir türlü çıkamayan siyah-beyazlılar bu galibiyetle büyük moral buldu. Kara Kartal, son 5 maçta yaşadığı galibiyet hasretini sona erdirerek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş Teknik Direktörü olarak görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MACERAYA GEREK YOK"

Yücel, "Serdar hocaya da tabii ki ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yine böylesine zor dönemde görevi devraldı; fedakarlıktan kaçmadan sorumluluğu üstlendi. O yüzden Serdar hocaya da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Serdar hoca ile daha güzel günler görmeye devam edeceğiz. Kendisi bırakmadığı sürece ben Serdar hoca ile devam etmeyi arzu ederim. Onun ekibini güçlendirmek lazım. Ama şu an önümüzde bir seçim var, akabinde bir seçim daha olacak. Şu an macera aramaya gerek yok" dedi.