Beşiktaş’a bir iyi bir kötü haber

BEŞİKTAŞ'TA Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un Bodo/Glimt mücadelesi öncesi takıma döndüğü kaydedildi. Ancak siyah-beyazlılarda bu kez Emirhan Topçu'nun Avrupa deplasmanında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a maç öncesinde bir iyi bir de kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda ligde son oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un takıma döndüğü ifade edildi.

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Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu'nun ise Bodo karşısında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Paulista, Uduokhai ve Immobile'nin yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku'ya ek olarak Emirhan'ın da forma giymesi beklenmiyor.