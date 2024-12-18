Taraftarlar hesap sordu

SÜPER Lig'de zor zamanlar geçiren ve tarihinin en önemli başkanlık seçimlerinden birine hazırlanan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Son olarak önceki gün ligin son sırasında galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda taraftarlar kazan kaldırdı. Son dönemde kulüp içinde ve maçlarda yaşanan olumsuzluklara sinirlenen taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti. Beşiktaş taraftarlarını tesis girişinde kaptan Mert Günok'un yanı sıra Jonas Svensson, Gedson ve Immobile karşıladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculardan formanın hakkını vermelerini, sahada camiaya yakışır şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Taraftarların, "Bu iş böyle giderse 150 kişi değil, 150 bin kişi geliriz. O zaman kimseyi kontrol edemeyiz. Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte! Sabrımız taştı, artık yeter" dedikleri belirtildi. Beşiktaşlı futbolcular da taraftarları üzdükleri için özür dilerken tezahüratlar yaparak tesislerden ayrıldılar.